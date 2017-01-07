Синоптики рассказали, когда в Москве начнется потепление

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Потепление начнется в столице уже в воскресенье, к следующим выходным температура может подняться до —2 градусов, сказали в погодном центре "Фобос".

"Уже завтра мы ожидаем, что будет на 2-3 градуса теплее, хотя это все еще будет морозно. И тенденция к потеплению будет наблюдаться практически всю следующую неделю. К середине недели ожидаются дневные температуры порядка —10… —13 градусов, ночью — около —18 градусов", — сказал специалист центра РИА Новости.

Как сообщает Гидрометцентр России, потепление до —10 ожидается уже во вторник днем. "Во вторник ночью в Москве минус 19-17 градусов, по области 21-16, днем потеплеет до минус 12-10, по области — до 15-10 градусов. Будет отмечаться западный и юго-западный ветер, 3-8 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Как отметили в "Фобосе", уже в конце недели дневные температуры поднимутся до значения до —5 градусов днем, ночью ожидается около —10 градусов.

"Это уже будет очень близко к климатической норме. Более того, к выходным дням даже может быть —2… —3 градуса", — отметили в погодном центре.

По сообщению Гидрометцентра, в завершающее каникулы воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в столице 29-27 мороза, по области 30-25, по области местами до —35, днем в Москве минус 25-23, по области 28-23. "В начале новой недели без осадков. В понедельник при слабом ветре ночью в Москве минус 28-26 градусов, по области минус 30-25 градусов, днем в столице минус 19-17 градусов, в Подмосковье минус 21-16 градусов", — ожидают в погодном ведомстве.