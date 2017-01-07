Рождественская ночь в столице стала самой холодной за последние 120 лет

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Рождественская ночь в Московском регионе побила 120-летний рекорд мороза, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

На ВДНХ столбик термометра опустился до —29,9 градусов, а в области до —33,4 градуса.

Видео опубликовано Serega_Kubardov (@seregakub) Янв 6 2017 в 11:46 PST

В то же время, уже с завтрашнего дня синоптики обещают постепенное потепление, которое к концу недели достигнет —5 градусов.

Фото опубликовано Oksana Rodina (@oksana_rs) Янв 6 2017 в 11:42 PST

"Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя самая минимальная (абсолютный рекорд – прим.ред.) наблюдалась более 130 лет назад в 1881 году, там было —35 градусов", — добавили в погодном центре.