Прием и вылет рейсов в аэропорту Симферополя задерживается из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Плохая видимость (туман) стала причиной задержки прилета нескольких рейсов в аэропорту Симферополя, аэропорт работает по фактической погоде, сказал РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

6 и 7 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением Средиземноморского циклона, который принес потепление и обильные дожди с ветром. Согласно прогнозу, уже сегодня на Крым надвигается похолодание: в воскресенье на полуострове установится холодная погода с минусовыми показателями температур.

"Из-за погодных условий (плохая видимость) на данный момент задерживается прием шести рейсов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Аэропорт работает по фактической погоде. Когда синоптики будут давать "окна", самолеты будут вылетать в пункт назначения", — сообщил Лаптев.

Соответственно, задерживается вылет пассажиров из Симферополя тех рейсов, которые пока в Крым не вылетели или находятся в пути, сказали в аэропорту. Согласно расписанию, 7 января в аэропорту Симферополя должны совершить посадку более 30 рейсов.

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