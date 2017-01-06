В Москве у мест рождественских богослужений откроют пункты горячего питания

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Передвижные пункты выдачи горячего питания и чая появятся у московских храмов в пятницу, в канун рождественских богослужений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Решение о развертывании около 200 передвижных пунктов горячего питания принято властями города из-за морозной погоды, для создания комфортных условий верующим, которые придут на богослужения", — сказал Бирюков.

По прогнозу синоптиков, в рождественскую ночь в столице подморозит до 26-28 градусов, а по области — до 25-30, согласно данным МЧС, 7-9 января морозы в Москве могут достичь минус 35 градусов.

Безопасность проведения и коммунальное обслуживание праздничных богослужений в рождественскую ночь в Москве обеспечат работники коммунальных служб, ГУ МЧС по Москве и ГУ МВД по Москве.