Эксперты подготовили доклад о влиянии истории России на ее будущее

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Ассоциация "Вольное историческое общество" опубликует в нынешнем году доклад "Какое прошлое нужно будущему России", в котором проанализированы основные характеристики исторической памяти и исторической политики РФ, а также возможности их оптимизации в интересах гражданского общества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

"Будет опубликован доклад "Какое прошлое нужно будущему России", подготовленный ассоциацией "Вольное историческое общество". Авторы доклада ставили себе задачу проанализировать основные характеристики исторической памяти и исторической политики России, а также возможности их оптимизации в интересах гражданского общества в существующих политических условиях", — рассказали в пресс-службе КГИ.

Доклад подготовлен по заказу Комитета гражданских инициатив.

Кроме того, отметили в КГИ, в нынешнем году продолжится стартовавший на Общероссийском гражданском форуме-2016 цикл дискуссий "Образ будущего", в рамках которого ведущие эксперты представят свое видение изменений, ожидающих Россию и весь мир в ближайшие десятилетия.

О создании Ассоциации содействия развитию и распространению исторического знания "Вольное историческое общество" (ВИО) было объявлено в 2014 году. Инициаторами стала группа ученых, выступивших против попыток манипулировать историей и поставить ее на службу идеологии и политике. В состав ассоциации к настоящему моменту входят более 120 российских историков, социологов, филологов, научных редакторов, преподавателей, музейных работников. Совет ВИО возглавляет заместитель исполнительного директора "Ельцин центра" по научной работе, историк Никита Соколов. В числе задач ассоциации ее создатели называют борьбу с фальсификацией исторических источников и фактов, содействие рассекречиванию архивных материалов.