Член СПЧ: в региональных правоохранительных органах надо провести проверки

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Директор Московского бюро по правам человека, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод обратился к руководству МВД и Генпрокуратуры с предложением провести ряд внеочередных проверок региональных правоохранительных органов.

Правозащитник отметил, что в предновогодние дни к нему из разных регионов поступило несколько обращений с жалобами на бездействие или злоупотребления правоохранителей.

"Особенную озабоченность вызывает ситуация в Воронежской области, Ставропольском крае и Москве. Так, например, немало вопросов по поводу нашумевшего дела воронежского таксиста Ивана Переславцева… Летом 2016 года он заявил о его избиении представителями местной "бизнес-элиты" на глазах у регионального чиновника высокого уровня. Однако полгода данный инцидент не расследуется, а затем и на самого таксиста было заведено уголовное дело. В ходе следствия на него оказывалось давление со стороны местной полиции, по его словам, имели место побои. Были проблемы с допуском адвоката, оформлением самого задержания", — сообщил Брод РИА Новости.

Нельзя допускать, чтобы во время следствия нарушались конституционные права граждан, подчеркнул собеседник агентства. Он считает, что для более эффективной работы правоохранительных органов было бы целесообразно провести внеочередные проверки.

"Это должны быть неожиданные для территорий комплексные контрольные мероприятия как по единичным делам, так и по вопросам организации деятельности подразделений — эффективность, дисциплина, условия труда, работа с населением и другие параметры", — отметил член СПЧ.

По его мнению, подобные проверки должны проводиться при участии местных и федеральных правозащитников, в частности, членов региональных общественных палат, уполномоченных по правам человека, представителей профильных некоммерческих организаций, СМИ.

"Соответствующие предложения уже направлены министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке", — добавил Брод.