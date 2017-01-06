Врач рассказал, что поможет избежать обморожения при сильных морозах

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Защититься от обморожения при сильном похолодании помогут теплая одежда, барсучий жир, который нужно нанести на кожу, и отказ от долгих прогулок, рассказала РИА Новости врач-терапевт Людмила Лапа.

Ранее в погодном центре " Фобос " отметили, что в ближайшее время в Москве и Московской области ожидается сильное похолодание: столбики термометров опустятся ниже отметки в минус 30 градусов.

"Основные рекомендации будут касаться одежды: одежда по погоде. Надевать нужно не только термобелье, но и самую теплую одежду, которая есть. Плюс обязательно головные уборы и уход за лицом и руками. Руки нужно одевать в самые теплые перчатки, а лицо обязательно смазывать жиром. Не… увлажняющим кремом,… чтобы не вызвать ожоги морозом. Надо делать именно жиром: барсучьим, гусиным, оливковым… и любым маслом, которое есть на кухне. Руки также смазываем, перчатки надеваем. И это основные требования, которые можно дать, чтобы не замерзнуть", — отметила она в разговоре с РИА Новости.

Терапевт также рекомендует сократить время пребывания на улице.

"Главное сейчас помнить, что находиться на улице в это время можно 10-15 минут, поэтому длительные какие-то прогулки — лыжные и другие — не рекомендуются", — добавила Лапа.