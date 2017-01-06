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Общество

Врач рассказал, что поможет избежать обморожения при сильных морозах

14:2506.01.2017
(обновлено: 14:29 06.01.2017)
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Сильные морозы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Романов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Защититься от обморожения при сильном похолодании помогут теплая одежда, барсучий жир, который нужно нанести на кожу, и отказ от долгих прогулок, рассказала РИА Новости врач-терапевт Людмила Лапа.

Мороз в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кожохин
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В Москву придут аномальные морозы до минус 35 градусов
Ранее в погодном центре "Фобос" отметили, что в ближайшее время в Москве и Московской области ожидается сильное похолодание: столбики термометров опустятся ниже отметки в минус 30 градусов.

"Основные рекомендации будут касаться одежды: одежда по погоде. Надевать нужно не только термобелье, но и самую теплую одежду, которая есть. Плюс обязательно головные уборы и уход за лицом и руками. Руки нужно одевать в самые теплые перчатки, а лицо обязательно смазывать жиром. Не… увлажняющим кремом,… чтобы не вызвать ожоги морозом. Надо делать именно жиром: барсучьим, гусиным, оливковым… и любым маслом, которое есть на кухне. Руки также смазываем, перчатки надеваем. И это основные требования, которые можно дать, чтобы не замерзнуть", — отметила она в разговоре с РИА Новости.

Терапевт также рекомендует сократить время пребывания на улице.

"Главное сейчас помнить, что находиться на улице в это время можно 10-15 минут, поэтому длительные какие-то прогулки — лыжные и другие — не рекомендуются", — добавила Лапа.

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Общество
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21 пользователь оставили 31 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    Людмила Лапушка,вы с кем говорили?Че уж там борсучий жир,он же у каждого Москвича на кухне есть,а че легко.Вы бы еще для прогулок космический скафандр порекомендовали,их же у Москвичей,в прихожей на каждого члена семьи по два.Ну не отошла еще после праздников,понимаю.
    15:25
    06.01.2017
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  • irinaburova2016
    С барсучим жиром, как здесь уже отмечали, сложновато, нос отморозишь, пока найдешь, где его продают. Оно, может, и хорошо, но точно так же работают менее экзотические средства, гусиный и утиный жир. Кто на Рождество жарит, может запастись.
    17:40
    06.01.2017
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