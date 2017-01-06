В Москву придут аномальные морозы до минус 35 градусов

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве ночью 7 и 8 января ожидаются морозы до 35 градусов, сообщает столичный главк МЧС.
По информации ведомства, в ночные часы (с 22.00 до 10.00) с 7 на 8, а также с 8 на 9 января прогнозируется сильный мороз, столбик термометра опустится до отметки минус 35 градусов.
В МЧС предупредили, что из-за сильных морозов в городе повышается угроза возникновения пожаров и аварий на коммунальных и энергосистемах города. Кроме того, возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.
Балашиха.Москва.Мороз.6.01.2017 утро 10.00 pic.twitter.com/gXElZJynxB— Наталья Киреева (@kireeva74) 6 января 2017 г.