Сотрудники московского метро проводят пенсионеров до церквей в Рождество
13:4706.01.2017
(обновлено: 10:07 07.01.2017)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более 100 работников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро помогут пожилым людям добраться до храмов и церквей, в которых 6 и 7 января будут проводиться рождественские службы, сообщает пресс-служба столичной подземки в пятницу.
"Порядка 110 работников ЦОМП помогут пожилым и маломобильным гражданам добраться до храмов и церквей, в которых 6 и 7 января будут проводиться рождественские службы. Сопровождение пассажиров будет осуществляться как по заблаговременно оставленным заявкам, так и при выявлении такой необходимости на станциях метрополитена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сопровождение пассажиров будет осуществляться как по заблаговременно оставленным заявкам, так и по мере необходимости на станциях метрополитена.
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января инспекторы ЦОМП также дежурили на станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний. Всего в дни зимних каникул с 1 по 6 января работники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогли 662 пользователям метро.
Оставить заявку на сопровождение можно заранее на сайте mosmetro.ru.
Празднование Рождества в России
В ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества Христова вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
В рождественском послании патриарх Кирилл напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни.
Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом.
На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали несколько тысяч верующих, в том числе и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
В Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их на путях жизни, заявил патриарх Кирилл после торжественного богослужения.
Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, убежден Патриарх Московский и всея Руси.
Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе.
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
Рождество - время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, считает глава российского государства.
На богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области вместе с российским президентом присутствовали новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень.
Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям, отметил в своем поздравлении Путин.
Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество безбоязненно идти стезей спасения, укрепляться в вере, утверждаться в надежде, возрастать в любви и творить добро.
Рождественская утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"
Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.
На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.
Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками.
В атеистическом советском государстве Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать, торжественные службы совершались тайно. В России Рождество стало нерабочим днем с января 1992 года.
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище.
Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю).
Последний день Рождественского поста – Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова.
Верующие на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному – еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.
Рождественские службы в ночь на 7 января прошли в храмах по всей стране, от Калининграда до Владивостока.
На фото: прихожанка во время праздничной службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
Священнослужители во время праздничной Рождественской службы в храме св. пророка Божия Илии в Выборге.