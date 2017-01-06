Сотрудники московского метро проводят пенсионеров до церквей в Рождество

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более 100 работников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро помогут пожилым людям добраться до храмов и церквей, в которых 6 и 7 января будут проводиться рождественские службы, сообщает пресс-служба столичной подземки в пятницу.

"Порядка 110 работников ЦОМП помогут пожилым и маломобильным гражданам добраться до храмов и церквей, в которых 6 и 7 января будут проводиться рождественские службы. Сопровождение пассажиров будет осуществляться как по заблаговременно оставленным заявкам, так и при выявлении такой необходимости на станциях метрополитена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сопровождение пассажиров будет осуществляться как по заблаговременно оставленным заявкам, так и по мере необходимости на станциях метрополитена.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января инспекторы ЦОМП также дежурили на станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний. Всего в дни зимних каникул с 1 по 6 января работники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогли 662 пользователям метро.

Оставить заявку на сопровождение можно заранее на сайте mosmetro.ru.