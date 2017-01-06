Обществу нужен объективный анализ событий 1917 года, считает эксперт

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Наступающий 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций, общество нуждается в объективном и глубоком анализе событий тех лет, считает член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Олег Казаковцев.
По мнению политика, это общая история россиян, и относиться к ней нужно с уважением. Он напомнил слова президента РФ о единстве народа и что "Россия у нас одна".
"Российскому обществу необходим глубокий, объективный анализ природы и причин революции, и вообще нашей истории. Но такой анализ жизненно необходим нашему обществу, всем его членам, чтобы на его основе оно могло извлечь, осознать и вынести, может быть, болезненные, но важные уроки для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, в конечном счете, стабильности общества, как непременного условия его движения вперед", уверен Казаковцев.
Правильность и надежность первого пути убедительно подтверждает и опыт Франции, отношение ее народа к Французской революции 1789 года, добавил он.
"Ожесточенные баталии и жаркие споры сторонников и противников Французской революции 1789 года не утихали на протяжении всего XIX века и перетекли в XX век. Их участники, оценивая ее и отстаивая правоту своих позиции, не оглядывались на королей и президентов, а, роясь в архивах, изучали и выносили на суд общественности свои научные труды", — отметил законодатель.
И сегодня, 200 лет спустя, во Франции продолжается этот процесс. Существует ряд обществ по изучению не только революции в целом, но и отдельных ее вождей, в том числе и остающейся сегодня одной из самых спорных фигур французской революции Максимилиана Робеспьера, сказал Казаковцев. Тем не менее, в 2011 году правительство Франции выделило необходимые средства из государственного бюджета на покупку выставленных на аукционе рукописей Робеспьера, как объекта национального достояния, чтобы они не ушли за границу.
Революция 1789 года во французском самосознании по сей день занимает выдающееся место. "Это очень поучительный для нас пример отношения к своей истории", полагает политик.