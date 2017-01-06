Обществу нужен объективный анализ событий 1917 года, считает эксперт

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Наступающий 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций, общество нуждается в объективном и глубоком анализе событий тех лет, считает член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Олег Казаковцев.

"Наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России. Не только для историков, учёных – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий", — заявил сенатор РИА Новости в пятницу.

По мнению политика, это общая история россиян, и относиться к ней нужно с уважением. Он напомнил слова президента РФ о единстве народа и что "Россия у нас одна".

"Российскому обществу необходим глубокий, объективный анализ природы и причин революции, и вообще нашей истории. Но такой анализ жизненно необходим нашему обществу, всем его членам, чтобы на его основе оно могло извлечь, осознать и вынести, может быть, болезненные, но важные уроки для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, в конечном счете, стабильности общества, как непременного условия его движения вперед", уверен Казаковцев.

По его словам, накопленный тысячелетиями опыт человечества предлагает в подобных случаях проверенную альтернативу. Либо события надо терпеливо изучать, думать и всесторонне осмысливать всю их противоречивость, либо воспользоваться классическим инструментом как "прокрустово ложе". Что не укладывается – отсечь, что маловато – растянуть. "К счастью, в нашем обществе постепенно крепнет иммунитет к этому средству — собственный горький опыт научил", сказал сенатор.

Правильность и надежность первого пути убедительно подтверждает и опыт Франции, отношение ее народа к Французской революции 1789 года, добавил он.

"Ожесточенные баталии и жаркие споры сторонников и противников Французской революции 1789 года не утихали на протяжении всего XIX века и перетекли в XX век. Их участники, оценивая ее и отстаивая правоту своих позиции, не оглядывались на королей и президентов, а, роясь в архивах, изучали и выносили на суд общественности свои научные труды", — отметил законодатель.

И сегодня, 200 лет спустя, во Франции продолжается этот процесс. Существует ряд обществ по изучению не только революции в целом, но и отдельных ее вождей, в том числе и остающейся сегодня одной из самых спорных фигур французской революции Максимилиана Робеспьера, сказал Казаковцев. Тем не менее, в 2011 году правительство Франции выделило необходимые средства из государственного бюджета на покупку выставленных на аукционе рукописей Робеспьера, как объекта национального достояния, чтобы они не ушли за границу.

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин Перейти в фотобанк Физкультурники на Красной площади во время празднования 58-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 1975 год

"Так, шаг за шагом, французское общество пришло к примирению и согласию в отношении этой жестокой, беспощадной и кровопролитной революции и ее деятелей… В национальном сознании нашлось место практически всем. Во Франции отмечены памятниками, бюстами, улицами, мемориальными досками и станциями метро все крупные персонажи той бурной эпохи, хотя, казалось бы, практически у всех фигурантов руки "по локоть в крови". А Наполеон, который сжег Москву и потерял почти всю свою армию в русском походе, удостоен отдельной гробницы прямо в центре Парижа в доме Инвалидов", — подчеркнул парламентарий.

Революция 1789 года во французском самосознании по сей день занимает выдающееся место. "Это очень поучительный для нас пример отношения к своей истории", полагает политик.