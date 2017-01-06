В "Артеке" сирийский мальчик принял участие в акции в поддержку мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Сирийский мальчик принял участие в акции в поддержку мира в международном детском центре "Артек" в Крыму и вместе со школьниками из других стран запустил в небо белых голубей, сообщает пресс-служба лагеря.

Сирийский мальчик Муфид Алхамам стал одним из участников новогодней смены, которая в этом году впервые стала международной. В детский центр приехали школьники из девяти стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Сирии, Финляндии, Греции, Китая, Сербии и Таджикистана. Все они стали победителями конкурса "Я хочу в "Артек", который был организован лагерем вместе с Почтой России.

© Фото: Анна Григорец, пресс-служба МДЦ "Артек" Сирийский мальчик в "Артеке" принял участие в новогодней акции в поддержку мира

Директор "Артека" Алексей Каспржак рассказал, что артековцы 15-й смены решили начать новый год с акции в поддержку мира и провести флешмоб. На костровой лагеря "Морской" ребята выложили слово "мир" и запустили в небо белых голубей. Как сообщает пресс-служба "Артека", "голубь мира взмыл в небо и из ладоней Муфида Алхамами". Его мама из России, папа из Сирии. Письмо Муфида шло из Дамаска в "Артек" более полугода.

"Я думаю, что такие акции очень нужны, надеюсь, что это поможет остановить войны в мире. "Артек" для меня стал родным уже за неделю, появилось много новых друзей. А ребят из моего отряда я уже считаю не просто друзьями, а членами семьи. Я думаю, сюда должны приезжать как можно больше детей из разных стран, общаться, больше узнавать о России, заводить дружбу друг с другом и затем способствовать дружбе между нашими странами", — сказал Алхамам.

Мальчик подарил "Артеку" панно ручной работы, на котором изображен арабский дворик.

"Таких двориков в Сирии было очень много, пока большинство из них не разрушила война. Я хочу, чтобы теперь в "Артеке" был кусочек моей Сирии в благодарность за то, что меня сюда пригласили", — добавил ребенок.

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