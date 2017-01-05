Посольство Узбекистана подключилось к вопросу с изъятием ребенка в Москве

ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Посольство Узбекистана в Москве в четверг подтвердило личные данные гражданки Нилуфар Мамасаидовой, у которой московскими полицейским была изъята годовалая дочь, сообщил РИА Новости Бахром Исмаилов, оказывающий женщине правовую помощь.Sputnik-Узбекистан сообщил о том, что сотрудники РОВД "Кунцево" изъяли у Мамасаидовой в конце декабря прошлого года годовалую девочку.
"Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве пятого января выдал справку (подтверждающую паспортные данные – ред.) Мамасаидовой, все оперативно сделали", — сообщил Исмаилов. По его словам, посольство Узбекистана "серьезно подключилось к этому вопросу, и завтра этот вопрос будет всесторонне решаться".
По словам Исмаилова, Нилуфар родом из Андижана, живет в Москве уже два года, ее дочь родилась на территории России. Сразу после рождения ребенка мужа Нилуфар депортировали в Узбекистан, а женщина с ребенком остались в России. У семьи женщины нет финансовых возможности помочь ей вернуться в Узбекистан. В конце декабря 2016 года Нилуфар обнаружила, что у нее пропали документы. Женщина сразу же обратилась в ОВД МВД по району Кунцево с соответствующим заявлением.
Со слов правозащитника, сотрудники полиции приехали по адресу проживания Нилуфар Мамасаидовой и, основываясь на том, что у потерпевшей не было документов, удостоверяющих личность, приняли решение забрать девочку, а саму гражданку Узбекистана поместили в СИЗО на трое суток.