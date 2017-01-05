Посольство Узбекистана подключилось к вопросу с изъятием ребенка в Москве

ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Посольство Узбекистана в Москве в четверг подтвердило личные данные гражданки Нилуфар Мамасаидовой, у которой московскими полицейским была изъята годовалая дочь, сообщил РИА Новости Бахром Исмаилов, оказывающий женщине правовую помощь.

Ранее Sputnik-Узбекистан сообщил о том, что сотрудники РОВД "Кунцево" изъяли у Мамасаидовой в конце декабря прошлого года годовалую девочку.

"Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве пятого января выдал справку (подтверждающую паспортные данные – ред.) Мамасаидовой, все оперативно сделали", — сообщил Исмаилов. По его словам, посольство Узбекистана "серьезно подключилось к этому вопросу, и завтра этот вопрос будет всесторонне решаться".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила РИА Новости, что необходимо создать все условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее ребенка. Омбудсмен также добавила, что сейчас ребенок находится в инфекционной больнице и мать сможет навестить дочь после оформления документов.

По словам Исмаилова, Нилуфар родом из Андижана, живет в Москве уже два года, ее дочь родилась на территории России. Сразу после рождения ребенка мужа Нилуфар депортировали в Узбекистан, а женщина с ребенком остались в России. У семьи женщины нет финансовых возможности помочь ей вернуться в Узбекистан. В конце декабря 2016 года Нилуфар обнаружила, что у нее пропали документы. Женщина сразу же обратилась в ОВД МВД по району Кунцево с соответствующим заявлением.

Со слов правозащитника, сотрудники полиции приехали по адресу проживания Нилуфар Мамасаидовой и, основываясь на том, что у потерпевшей не было документов, удостоверяющих личность, приняли решение забрать девочку, а саму гражданку Узбекистана поместили в СИЗО на трое суток.