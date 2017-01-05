Более тысячи железнодорожников ведут борьбу со снегопадом на МЖД

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Более одной тысячи железнодорожников и 70 спецмашин обеспечивают борьбу со снегопадом на Московской железной дороге, сообщает в четверг пресс-служба МЖД.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе за прошедшие сутки выпало почти 20% от месячной нормы осадков.

"Днем на линии устранять последствия снегопада выехали 74 спецмашины, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключились более 1 тысячи железнодорожников… Снегопад не повлиял на работу Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов, при необходимости будут задействованы дополнительные силы.