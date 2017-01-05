В Москве в пятницу ожидается резкое похолодание

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Москвичей с пятницы ожидает резкое похолодание, ночная температура может достигать минус 27 градусов, сообщает в четверг столичное ГУМЧС.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" с 00:00 6 января до 00:00 10 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до —25…-27 градусов Цельсия", — говорится в сообщении.

Спасательное ведомство рекомендует москвичам воздержаться от продолжительного пребывания на улице и надевать теплую одежду и обувь, а водителям — отказаться от дальних поездок.