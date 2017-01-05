Работа аэропорта Калининграда должна стабилизироваться до конца дня

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта "Храброво" должна стабилизироваться до конца четверга, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора области Антон Алиханов.

"Порядка 16 самолетов приземлилось в первые часы работы. Я думаю, что до конца дня мы точно уже эту ситуацию снимем, по факту нам приходится сегодня отрабатывать весь вчерашний день, за счет того что мы вчера были полностью закрыты. Я думаю, что вот эти сутки нам понадобятся для того, чтобы полностью войти в работу", — сказал Алиханов.

Он также отметил, что аэропортом были предприняты необходимые меры для стабилизации работы, но скопление людей сохраняется.

"Сейчас немножко, скажем так, подразгрузилась вот эта очередь. Действительно были определенные трудности на входе, но сейчас аэропортом предприняты определенные меры в общем все возможные силы задействованы… отменена плата за парковку, дополнительно усилена медицинская служба, дополнительно оснащена комната матери и ребенка, но действительно пока довольно много людей, потому что много скопилось самолетов", — добавил Алиханов.

"Сейчас вылеты начинают производится. Я думаю, что в течение ближайших часа-двух уже ситуация заметно разгрузится. Все стойки работают, максимальное количество людей задействованы, поэтому я надеюсь что в ближайшее время уже ситуация стабилизируется и придет в норму", — резюмировал он.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" самолет "Аэрофлота" Airbus A320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 7.22 (8.22 мск).