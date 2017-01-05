В Госдуме предлагают увеличить штрафы за экологические преступления

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР, первый зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев разрабатывает законопроект о десятикратном увеличении штрафов для юридических лиц за экологические преступления – до 1,5 миллиона рублей, документ будет внесен в начале весенней сессии нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что 2017 год объявлен Годом экологии.

"Штрафы за экологические преступления, предусмотренные статьей 26 УК ("экологические преступления") сегодня смешные. Что такое 150 тысяч для крупной нефтяной компании? Между тем последствия разливов нефти устраняются в природе десятки лет — это и есть экологическая катастрофа. Поэтому штрафы за такие деяния надо увеличивать в десятки раз", — сообщил РИА Новости Сухарев.

Необходимость правки УК РФ касается и 358 статьи об экоциде. "Там речь идет о серьезных санкциях (до 20 лет лишения свободы) для тех, кто допустил действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Статья эта практически не применяется, а под нее должны попадать организаторы мусорных полигонов, которые соответствующим образом не оборудованы, отравляют воду и воздух и превращают в настоящий ад жизнь людей в ближайших населенных пунктах", — отметил Сухарев, подчеркнув, что необходимо сделать так, чтобы и эта статья применялась, а не игнорировалась судебными инстанциями.

Все штрафы по этим статьям УК нужно увеличить для юридических и физических лиц, считает депутат. "Почему-то принято считать, что все эти статьи УК физических лиц не касаются. А последствия этого мы видим ежегодно, когда места вокруг водоемов превращаются в массовые свалки. Штрафы за это для физических лиц также должны быть увеличены", — добавил Сухарев.

"Экологические поправки в Уголовный кодекс, а также в закон об охране окружающей среды я намерен внести в начале весенней сессии", — заключил первый замглавы думского комитета.