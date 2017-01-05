Крымская художница посвятила памяти Доктора Лизы фильм из песка

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Крымская художница Ксения Симонова посвятила памяти Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем, фильм, созданный в технике песочных картин.
В съемках приняли участие дети — маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии. В финале фильма они благодарят Доктора Лизу за все то, что она сделала для многих и многих нуждающихся в помощи.
"Меня всегда вдохновляла эта женщина. Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой Человек — продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе", — сказала Симонова.
Художница отметила, что своими глазами видела реальную помощь, оказанную маленькой девочке со стороны Доктора Лизы.
Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154, которое произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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