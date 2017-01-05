Калининградский аэропорт в четверг принял более 20 самолетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" с утра четверга принял более 20 самолетов и отправил более 10, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Наталья Грицун.

"По данным на 12.00 местного времени (13.00 мск) аэропорт принял более 20 пассажирских самолетов и более 10 отправил… Мы за два дня работаем сегодня, уже наверстали вчерашний день и сейчас работаем по расписанию сегодняшнего дня", — сказала она.

По ее словам, аэропорт пока работает в напряженном режиме.

"С задержкой отправляем рейсы, потому что самолеты по разному прибывают. Ситуация будет нормализоваться, надеемся, что завтра все войдет в штатное расписание и нормальный ритм", — отметила Грицун.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 7.22 (8.22 мск).