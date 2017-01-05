Калининградский аэропорт в четверг принял более 20 самолетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" с утра четверга принял более 20 самолетов и отправил более 10, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Наталья Грицун.
По ее словам, аэропорт пока работает в напряженном режиме.
"С задержкой отправляем рейсы, потому что самолеты по разному прибывают. Ситуация будет нормализоваться, надеемся, что завтра все войдет в штатное расписание и нормальный ритм", — отметила Грицун.
Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 7.22 (8.22 мск).