ГИБДД поможет коммунальным службам, которые очищают дороги Москвы от снега

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД будут помогать коммунальным службам, которые очищают дороги Москвы от снега, сообщает в четверг столичная Госавтоинспекция.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе за прошедшие сутки выпало почти 20% от месячной нормы осадков.

"Личный состав подразделений дорожно-патрульной службы ориентирован на оказание помощи автомобилистам и коммунальным службам города, осуществляющим уборку снега на улично-дорожной сети столицы", — говорится в сообщении.

Кроме того, наряды ДПС сопровождают колонны снегоуборочной техники на основных транспортных магистралях столицы.

Госавтоинспекция Москвы призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, а в случае, если ДТП уже произошло — выставлять знаки аварийной остановки и отходить на безопасное расстояние.