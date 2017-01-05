США
6.016 января04:20МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Милонов готовит законопроект о защите национальной гордости России

12:4305.01.2017
(обновлено: 12:55 05.01.2017)
61949748
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Единоросс Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в весеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости России, которым предложит установить ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе парламентария.

Участники церемонии демонстрации самого большого флага Российской Федерации в парке Победы в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Национальная нация
Как пояснили представители депутата, в последнее время участились громкие публичные дискуссии, касающиеся духовного наследия, истории и престижа России. Многие явления, некогда казавшиеся незыблемыми, в настоящее время подвергаются скепсису и пересмотру, что с точки зрения поисков исторической истины или адекватной оценки того или иного явления, события это не вызывает никаких нареканий.

Оскорбление в интернет
© Fotolia/ mokee81
Моральное порно
"Однако участились случаи, когда некто, используя свою публичность, СМИ, социальные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность. Данные действия могут восприниматься негативно подавляющим большинством общества, однако не являться ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением. При этом, данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса и прочее", — пояснили в пресс-службе.

"КомпАс". Государство и народ. Узнайте, нужен ли закон о российской нации? >>

Митинг. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
Государствообразующая нация: нож для государственности и новые спекуляции
Кроме того, там обратили внимание на то, что искажение исторической правды или очернение исторического или культурного наследия вредит развитию молодежи, "которая с легкостью поддается на пропаганду и манипулирование". К примеру, принижение роли СССР во Второй мировой войне создает у молодых россиян иллюзию второстепенного вклада страны в деле победы над фашизмом, отметили в пресс-службе.

Разработка Милоновым данного законопроекта также объясняется необходимостью защищать и современность из-за появляющихся публичных оскорблений и действий, задевающих национальную гордость и унижающих достижения страны. По мнению автора проекта, эти действия не должны прикрываться свободой слова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Мединский назвал надуманным спор вокруг слов "русский" и "российский"

Предполагается, что документом будет предложена административная ответственность за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости и недопущению публичного оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением. Среди них, в частности, история Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и память о погибших в катастрофах. В последнем случае в пресс-службе приводят пример катастрофы Ту-154 над Черным морем.

Панихида в Богоявленском кафедральном соборе в Москве по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Как реагировать на публичное ликование по поводу российских потерь

Ранее сообщалось, что светский обозреватель Божена Рынска опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения самолета, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, выразив при этом сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова. Между Рынской и журналистами телеканала НТВ ранее произошел конфликт, в результате в 2014 году Рынска была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски уродливым проявлениям сумасшествия и подчеркнул, что самая жесткая реакция общественности на подобные высказывания оправдана.

Комментировать
+
Общество
Обсуждение
37 пользователей оставили 61 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • fonov.51
    Очень долго осуждали либералы режим Николая 2, получили революцию. Дали волю либералам в 90, распался Союз. Очень много и сейчас голосов, которые проклинают СССР и заодно современную Россию. Проклинают на телеканалах различной формы собственности, но в любом случае за народные деньги. Мало видно или совсем не видно на экранах сейчас Собчак, но никто от этого, не страдает, кроме её. В истории любой страны есть белые и чёрные полосы, но усилиями различных личностей нам стремятся внушить, что история России это сплошная чёрная полоса, когда это прекратиться? Внутренний враг у нас самый страшный.
    14:39
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Serg.ham в ответ пользователю vikt.ogorodov2015(показатьскрыть)
    vikt.ogorodov2015, а как было на самом деле? Святой дух Гитлеру под зад напинал?
    14:22
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
Показать старые комментарии (41)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.