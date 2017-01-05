Милонов готовит законопроект о защите национальной гордости России

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Единоросс Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в весеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости России, которым предложит установить ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе парламентария.
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Разработка Милоновым данного законопроекта также объясняется необходимостью защищать и современность из-за появляющихся публичных оскорблений и действий, задевающих национальную гордость и унижающих достижения страны. По мнению автора проекта, эти действия не должны прикрываться свободой слова.
Предполагается, что документом будет предложена административная ответственность за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости и недопущению публичного оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением. Среди них, в частности, история Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и память о погибших в катастрофах. В последнем случае в пресс-службе приводят пример катастрофы Ту-154 над Черным морем.
Ранее сообщалось, что светский обозреватель Божена Рынска опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения самолета, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, выразив при этом сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова. Между Рынской и журналистами телеканала НТВ ранее произошел конфликт, в результате в 2014 году Рынска была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски уродливым проявлениям сумасшествия и подчеркнул, что самая жесткая реакция общественности на подобные высказывания оправдана.