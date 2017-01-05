На юго-востоке Москвы фиксировали повышенную концентрацию сероводорода

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Повышенная концентрация сероводорода зафиксирована вечером в среду на юго-востоке Москвы; в частности, уровень загрязнения воздуха в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму, следует из данных Мосэкомониторинга.
Как следует из данных Мосэкомониторинга, норма значений сероводорода, как правило, не превышает и 1 доли ПДК, к 22.00 в среду она достигла своего максимального показателя — ПДК сероводорода в Марьино была превышена в 28 раз.
В норму количество загрязняющего вещества в этом районе вернулось лишь к 01.00 четверга, отмечает ведомство.
В #марьино ужасно пахнет серой. #Капотня вышла из берегов походу— Dergacheva (@KDergacheva) 4 января 2017 г.