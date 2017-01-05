Инженеры провели испытания свай для фарватерных опор моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Инженеры провели статические испытания самых мощных свай для двух фарватерных опор моста через Керченский пролив и оценили несущую способность конструкции, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

На фарватерном участке возведения моста через Керченский пролив инженеры провели испытания прочностных характеристик свай для двух самых мощных опор транспортного перехода.

"На специальном стенде, развернутом в акватории, испытываемую трубчатую сваю нагрузили шестью гидравлическими домкратами. Они обеспечили давление в 2500 тонн, в результате которого была определена степень осадки сваи и сопротивления грунта", — сообщили в инфорцентре.

Испытания проводились на наиболее мощной свае проекта: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки – 40 мм. Именно они погружаются на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста, которые будут держать судоходные арки. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай.

"Статические испытания позволили получить фактическую несущую способность свай по грунту. Это подтверждает правильность выбора конструкции свайного основания фарватерных опор", — приводит слова директора НИИ диагностики Светланы Бохановой инфорцентр.

Операция по установке автомобильной и железнодорожной арок над судоходным коридором на высоте 35 метров должна пройти не позднее августа — сентября 2017 года. Сборка арочных пролетных строений ведется на технологической площадке "Керчь". Общий вес обеих арок — более 10 000 тонн. Первой будет монтироваться на фарватерные опоры железнодорожная арка, сообщили в пресс-службе предприятия.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения мост планируют открыть в конце 2018 года.

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