Инженеры провели испытания свай для фарватерных опор моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Инженеры провели статические испытания самых мощных свай для двух фарватерных опор моста через Керченский пролив и оценили несущую способность конструкции, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"На специальном стенде, развернутом в акватории, испытываемую трубчатую сваю нагрузили шестью гидравлическими домкратами. Они обеспечили давление в 2500 тонн, в результате которого была определена степень осадки сваи и сопротивления грунта", — сообщили в инфорцентре.
Испытания проводились на наиболее мощной свае проекта: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки – 40 мм. Именно они погружаются на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста, которые будут держать судоходные арки. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай.
Операция по установке автомобильной и железнодорожной арок над судоходным коридором на высоте 35 метров должна пройти не позднее августа — сентября 2017 года. Сборка арочных пролетных строений ведется на технологической площадке "Керчь". Общий вес обеих арок — более 10 000 тонн. Первой будет монтироваться на фарватерные опоры железнодорожная арка, сообщили в пресс-службе предприятия.
Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения мост планируют открыть в конце 2018 года.
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