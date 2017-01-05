В Заполярье запустили снегоходные туры на полуострова Средний и Рыбачий

МУРМАНСК, 5 янв – РИА Новости. Региональные туроператоры в Мурманской области впервые в сезон 2016-2017 годов запустили снегоходные туры в природные парки на полуостровах Средний и Рыбачий, предлагая туристам полюбоваться природой и поохотиться на северное сияние, сообщили в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Снегоходные туры позволяют насладиться настоящими северными пейзажами и единением с природой, считают туроператоры. Зимой 2016-2017 годов они предлагают короткие прогулки и многодневные туры по Хибинским и Ловозерским горам, от Белого моря до Баренцева.

"В сезон 2016 —2017 года региональные туроператоры запускают снегоходные туры на полуострова Рыбачий и Средний. Ранее туры в природный парк были доступны только в летний период", — отметили в министерстве.

По информации туроператоров, особой популярностью пользуются туры "Охотники за северным сиянием". "Поездка сквозь арктическую ночь под завораживающие танцы "северных огней" Aurora Borealis дарит массу неизгладимых впечатлений. А сопровождающие группу ученые расскажут, как появляется сияние, и покажут, как лучше его запечатлеть", — поясняют специалисты.

Власти напоминают о том, что, отправляясь в поход, самостоятельным туристам необходимо зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России.