В Заполярье запустили снегоходные туры на полуострова Средний и Рыбачий

МУРМАНСК, 5 янв – РИА Новости. Региональные туроператоры в Мурманской области впервые в сезон 2016-2017 годов запустили снегоходные туры в природные парки на полуостровах Средний и Рыбачий, предлагая туристам полюбоваться природой и поохотиться на северное сияние, сообщили в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
"В сезон 2016 —2017 года региональные туроператоры запускают снегоходные туры на полуострова Рыбачий и Средний. Ранее туры в природный парк были доступны только в летний период", — отметили в министерстве.
По информации туроператоров, особой популярностью пользуются туры "Охотники за северным сиянием". "Поездка сквозь арктическую ночь под завораживающие танцы "северных огней" Aurora Borealis дарит массу неизгладимых впечатлений. А сопровождающие группу ученые расскажут, как появляется сияние, и покажут, как лучше его запечатлеть", — поясняют специалисты.
Власти напоминают о том, что, отправляясь в поход, самостоятельным туристам необходимо зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России.