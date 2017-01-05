Аэропорт в Калининграде запустят в штатном режиме с 7:30 в четверг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Работу аэропорта "Храброво" в Калининграде, где в ночь на среду Airbus A-320 компании "Аэрофлот" выкатился за пределы ВПП, планируется возобновить в штатном режиме в 6.30 по местному времени (7.30 мск), сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.
Ранее пресс-секретарь Балтийского флота сообщал, что около 20.30 мск военные тягачи приступили к эвакуации поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт до сих пор закрыт. Пресс-служба аэропорта сообщала, что работы на взлетно-посадочной полосе продолжатся до 7 утра по местному времени.
"Все работы планируется закончить до 6.30 (7.30 мск). Для окончания работ необходимо еще несколько часов. За это время самолет будет перемещен, полоса расчищена. К утру все работы будут закончены и аэропорт войдет в штатный режим работы", — сказала Грицун.
РИА Новости не удалось связаться с директором аэропорта. Пресс-секретарь воздушной гавани Наталья Грицун заявила РИА Новости, что взлетно-посадочная полоса всегда содержится в надлежащем состоянии и "все было нормально". В то же время пресс-секретарь отказалась от каких-либо развернутых комментариев, заявив, что пока идут следственные действия в аэропорту не считают возможным комментировать состояние полосы в момент инцидента.