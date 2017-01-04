Маршал Михалкин похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Советский и российский военачальник маршал артиллерии Владимир Михалкин похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.
Владимир Михалкин родился 30 июня 1927 года в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, после войны продолжил службу в Вооруженных силах. С 1978 года — начальник штаба командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, в 1983-1991 годах — командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.
После увольнения в отставку Михалкин принимал активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи, являлся президентом общественно-благотворительного фонда "Офицерское братство". Владимир Михалкин скончался 1 января на 90-м году жизни.