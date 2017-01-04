Маршал Михалкин похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Советский и российский военачальник маршал артиллерии Владимир Михалкин похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

В последний путь маршала проводили с воинскими почестями под артиллерийский салют. Проститься с Михалкиным пришли первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский, начальник Главного управления по работе с личным составом генерал-майор Михаил Смыслов, а также сослуживцы, ученики, родные и близкие.

Владимир Михалкин родился 30 июня 1927 года в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, после войны продолжил службу в Вооруженных силах. С 1978 года — начальник штаба командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, в 1983-1991 годах — командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.

После увольнения в отставку Михалкин принимал активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи, являлся президентом общественно-благотворительного фонда "Офицерское братство". Владимир Михалкин скончался 1 января на 90-м году жизни.