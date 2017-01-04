В преддверии Нового года пользователь "ВКонтакте" Сергей Поздняков опубликовал оцифрованный им диафильм-"предсказание", в котором авторы показали, каким должен быть 2017 год по версии гражданина СССР, живущего в 1960 году. А это и атомные поезда, и "скайп", и подземные лодки-кроты, и мезонная энергия, и многое другое. Ria.ru предлагает вам отправиться назад в будущее вместе с героями диафильма.
Диафильм времени. Каким в 1960 году видели 2017 год
- просто будущее оказалось умнее чем будущее в прошлом...
будущее посчитало ,что будущее из прошлого экономически не выгодно потому и не состоялось...23:5304.01.2017-1
- sergei_kabakov в ответ пользователю Влад Волк(показатьскрыть)Влад Волк, В городах ещё многих о газе и не мечтают и бараки перекосившиеся стоят, иногда даже до революционной постройки. :-)04:3605.01.20171
- Ну от срезающих холмы и ророющих каналы атомных взрывов аж мурашки пробирают. Чернобыль вроде холм не срезал, но радиацией будет "коптить" ещё как минимум лет 100, а территория будет представлять опасность ещё дольше.04:4605.01.20171
- Лиловый Шар РФ в ответ пользователю Тарас Рязанцев(показатьскрыть)Тарас Рязанцев, вы сравниваете котлету с пальцем, слишком упрощаете к вещам и еде. Социализм и его экономика ставили во главу другое, и отсутствие излишеств потребительской сферы заменялось всеобщим благом, медициной, гарантированной работой. У всего этого были и свои естественные минусы, главной бомбой в фундаменте была коммунистическая верхушка, ярким показателем которой сейчас является дочь Хрущева, Нина, которая рассказывает про Россию гадости, считается экспертом, а живет в привычных для себя условиях, стране, ставшей пародией на СССР с завравшейся верхушкой компартии. Вашингтонским обкомом.
Вы думаете отчего Куба продержалась без России все эти годы, прозябая в жутких условиях, но создав великолепное здравоохранение. Это поддержка народа.06:4005.01.20173
- Тарас Рязанцев в ответ пользователю Лиловый Шар РФ(показатьскрыть)Лиловый Шар РФ, излишеств? Кто говорит об излишествах, простых вещей не хватало! Я сейчас заказал 100 досок для работ по дому и мне их привезли на следующий день. А в советское время попробуй я на стройбазу позвонить и купить те же обыкновенные(!) доски, знаете куда бы меня послали без "нужных" знакомств?
Всеобщим благом? О_О Это что за зверь такой?
Медицина? Вам зубы лечили советские стоматологи? Мне лечили, у меня до сих пор дрожь в коленках при мысли о лечении зубов, хотя уже много лет лечу у нормальных врачей без боли. А вшей в больнице при лечении вы не подхватывали? У меня было такое.
Гарантированная работа? Да, на государство, плодами которой распоряжалась вся та же неквалифицированная в реальных вопросах партийная верхушка.
Куба продержалась потому что нефти там не было. На Ближнем Востоке "поддержка народа" не помогла смести вполне стабильные государства.
Северная Корея "держится" прозябая в жутких условиях по той же причине.08:1505.01.2017-3
- Скорее всего будущее через 50 лет вряд ли будет таким, как сейчас его себе представляют. (И вряд ли лучше сегодняшнего).08:5805.01.20170
- Вот такое мирное будущее представлялось раньше. А что сегодня? Будущее без катастроф и вымирания даже и не представляется. Но нужно ли такое будущее? Кто будет жить и бороться ради такого будущего? Ради возможности умереть? Страшно это и жутко.09:2205.01.20171
- RUKAPOMOHI в ответ пользователю Тарас Рязанцев(показатьскрыть)Тарас Рязанцев, Еда есть, но назвать её полезной для здоровья затруднительно. Одежда нормальная? По огромной цене - возможно, чего не скажешь об ширпотребе. А при СССР любая одежда была нормальной и долго носимой, разве что не красочной. И толку вам от такого количества машин? Они что все ваши? И никуда спокойно доехать не можете, нервничаете в пробках. И чего вы количеством машин гордитесь? Всё равно парковок не хватает. Да-а, хорошо достяжение за 15 лет. И вы ещё забыли включить сотовые телефоны и интернет. Газа и света нет - за то на еду в интернете можно посмотреть. Приятного аппетита, вернее просмотра.09:3205.01.20171
- "Империалисты укрылись на острове и устроили диверсию"
Это точь-в-точь как импералисты ЦБ России укрылись у себя и устраивают диверсию для всей экономики своей политикой.10:0005.01.20170
- Царь Гвидон, достаточного чтобы меня научили говорить от своего имени, а не прятаться за никами как малолетки.10:0505.01.2017-1
- Тарас Рязанцев в ответ пользователю RUKAPOMOHI(показатьскрыть)RUKAPOMOHI, хахаха, типичные бездоказательные и унылые доводы "пятой колоны". Которая бросается в "бой" с кличем "ох, как все плохо" на флагах и устах. XD
Вам даже бесполезно приводить какие-либо доводы (вроде того что куртку "Аляску" я ношу уже 12 лет, потому что она удобная и теплая и стоила она не миллионы), вы все-равно будете гнуть то за что вам Запад велел. :)10:0905.01.20170
- Плавучий детский сад- это полный аут.10:1605.01.20170
- Обратите внимание: безбожная идеология марксизма-ленинизма воспринимала природу только как ресурс,а не как дар Божий или как достояние . И одной из главных идеей было подчинить природу. "Не будем ждать милостей от природы,а возьмём все что нужно сами". Я сам социалист по убеждениям, но безбожность не поддерживаю,как и некоторые недостатки советской системы.10:2105.01.20170
- RUKAPOMOHI в ответ пользователю Тарас Рязанцев(показатьскрыть)Тарас Рязанцев, Почему бесполезно? Я ж не пятая колонна. А по поводу куртки... Что ж вы её 12 лет носите, а не новую купите? Ведь это вы придерживаетесь того, что всё новое лучше старого.
И говорить, что всё плохо не стоит. Но и не обращать внимание на плохое, тоже не лучший вариант.
Просто ведь речь идёт о том, о чём мечтали раньше, какие мечты были, и то, о чём мечтают сейчас, какие мечты. Вот вы о чём мечтаете? Квартира, машина, жена, дети? Или мечтаете построить звездолёт, и слетать в другую солнечную систему и спасти там цивилизацию?11:4205.01.20170
- Лиловый Шар РФ в ответ пользователю Тарас Рязанцев(показатьскрыть)Тарас Рязанцев, вы опять про котлеты, а заикатесь на весь палец. Вот наверняка у вас или ваших родителей есть собственное жилье, а у ненышней молодежи на 80% от общего населения России точно не было и пока нет даже шанса купить квартиру, кроме как в кабале под 20 процентов на 30 лет. Россия - лидер по количеству людей, имеющих собственное жилье, а не мыкающихся по съемному фонду. Это блага СССР, смысл государства был иной, отличный от всего другого на планете. А вы про доски, да - таскали их с работы, потому что купить нельзя было. всё было. но не путайте понятия.11:4505.01.20170
- Лиловый Шар РФ в ответ пользователю Александр Перов(показатьскрыть)Александр Перов, а вы что из чудиков Стерлигова, ненавидящих евреев и называющих ученых колдунами? и там и там был бог, церковь заменили лениным с комунизмом. а вы про безбожие11:5605.01.20170
- neyuec351 в ответ пользователю Серый Wolf(показатьскрыть)Серый Wolf, сейчас мы еще пользуемся тем, что изобрели в СССР так что потеряли это не к СССР а к 90-м годам.13:4405.01.20170
- neyuec351 в ответ пользователю Царь Гвидон(показатьскрыть)Царь Гвидон, а С/Х забываете. при СССР производилось 14% продовольствия всего мирового производства. а сейчас слезы.13:4505.01.20170
- neyuec351 в ответ пользователю Ваня Иванов(показатьскрыть)Ваня Иванов, а вот эту вашу оценку пусть рассудят наши потомки, если они будут у нас.13:4705.01.20170
- neyuec351 в ответ пользователю Тарас Рязанцев(показатьскрыть)Тарас Рязанцев, вы почему то говорите о времени СССР только о периоде начиная где то с 80 годов. а посмотрите на более ранний период. после окончания ВОВ дед вернулся с войны а деревня то полностью разрушена, так за несколько лет отстроили деревню и лес поставлялся бесплатно. руководители и колхозов и ( в городе) заводов и фабрик не за тридевять земель жили а в тех же домах что и рабочие и забором высоким от народа не отгораживались.дети учились в тех же школах. а теперь что?да жили трудно, но люди были не врагами друг другу.зубы я тоже лечил и при СССР и после. разнцы не видно. да многое изменилось ( оборудование, медикаменты) но цены то ... а работа где?где народу (80% населения страны) зарабатывать деньги? а о еде тут вы глубоко заблуждаетесь, то что сейчас продается в магазинах назвать едой можно с большими оговорками.куда делось натуральное?14:0105.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)