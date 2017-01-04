Диафильм времени. Каким в 1960 году видели 2017 год

В преддверии Нового года пользователь "ВКонтакте" Сергей Поздняков опубликовал оцифрованный им диафильм-"предсказание", в котором авторы показали, каким должен быть 2017 год по версии гражданина СССР, живущего в 1960 году. А это и атомные поезда, и "скайп", и подземные лодки-кроты, и мезонная энергия, и многое другое. Ria.ru предлагает вам отправиться назад в будущее вместе с героями диафильма.