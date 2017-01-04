Путин поручил ГП проверить формирование региональных программ капремонта

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить соблюдение законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах, сообщается на сайте Кремля.

"Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия", — говорится в поручении.

Путин назначил Генпрокурора РФ Юрия Чайку ответственным за выполнение этого поручения, доклад должен быть представлен до 1 октября 2017 года.

Президент также поручил кабмину и руководителям высших исполнительных органов в регионах усовершенствовать нормативно-правовое регулирование и методическое обеспечения в сфере формирования и актуализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов. Также должна быть сформирована методика определения размера предельной стоимости работ по капремонту, создана система техучета жилищного фонда и проведена оценка финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2017 года.

Также кабмин должен наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализацией региональных программ капитального ремонта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначен ответственным за исполнение поручения, доклад должен быть представлен до 1 сентября 2017 года.

Владимир Путин также поручил рекомендовать высшим должностным лицам регионов РФ завершить формирование нормативно­правовой базы субъектов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом рекомендаций Минстроя РФ, а также обеспечить финансовую устойчивость региональных систем капитального ремонта. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2017 года, ответственными лицами являются главы субъектов РФ.