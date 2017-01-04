В Москве в новом году появятся в продаже конфеты "Кремлевский мишка"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Шоколадно-вафельные конфеты "Кремлевский мишка" торгового дома "Кремлевский" управления делами президента РФ с 2017 года появятся в открытой продаже в московских магазинах, сообщили в пресс-службе управделами президента РФ,

Производство "Кремлевского Мишки" возобновлено на московской кондитерской фабрике "Победа". Конфеты ранее выпускались разными фабриками и пользовались заслуженной популярностью у российского потребителя, однако в силу ряда причин выпуск был приостановлен.

Перед возобновлением производства были усовершенствованы рецептура и упаковка конфет. В частности, конфеты теперь глазируются настоящим молочным шоколадом, их начинка стала более нежной, а вафли более хрустящими, обертка выполнена в ярких и насыщенных цветах.