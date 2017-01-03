Путин поручил проверить, как ФСИН соблюдает закон об общественном контроле

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, в частности, генеральной прокуратуре поручено провести проверку соблюдения ФСИН законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения федеральной службой исполнения наказаний законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в части, касающейся взаимодействия с членами общественных наблюдательных комиссий, образованных в субъектах РФ, в порядке, установленном федеральным законом от 10 июня 2008 года №76-ФЗ", — следует из публикации.

Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 сентября 2017 года, ответственным за исполнение назначен генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.