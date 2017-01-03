Вернувшиеся из США дипломаты с детьми посетят новогодний концерт в Кремле

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские дипломаты вместе с детьми, вернувшиеся из США, в ближайшие дни посетят новогоднее представление в Кремле, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

"Представители дипмиссий уже передали список с пожеланиями посетить Кремлёвскую ёлку. Управляющий делами президента Российской Федерации поручил организовать посещение новогодних представлений в ГКД с учётом пожеланий", — сказала Крылова.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции.