Объекты ЖКХ возьмут на контроль в связи с возможными морозами

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на особый контроль объекты жилищно-коммунального хозяйства в связи с морозами, которые прогнозируются в Центральной России.

"Я попрошу ещё раз с учётом изменения прогноза погоды и в центральной части России, и в других регионах просчитать все риски и взять на особый контроль объекты ЖКХ", — подчеркнул глава МЧС на селекторном совещании.

"Энергетика и теплоснабжение, вся система социальной поддержки должны работать стабильно в эти новогодние праздники", — сказал Пучков.

Он поручил организовать систему антикризисного управления и взаимодействие с субъектами РФ и едиными дежурно-диспетчерскими службами.

Пучков отметил, что не меньше внимания должно уделяться и автодорогам. "Движение во время ухудшения погоды должно своевременно приостанавливаться, это правильные адекватные меры. Я прошу продолжать эту практику", — сказал он.

В настоящее время усилен контроль за обстановкой на федеральных автомобильных дорогах. Как уточнили в МЧС, ежедневно проводится мониторинг более 1,5 тысячи опасных автодорог. В готовности находятся около 5 тысяч стационарных и 615 мобильных пунктов обогрева и питания. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в зимнем периоде подготовлено более 27 тысяч стационарных пунктов временного размещения вместимостью более 7,5 миллиона человек, в том числе 110 мобильных пунктов временного размещения вместимостью более 17 тыс человек.

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