В России в первые дни нового года сократилось число пожаров

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Число пожаров в первые дни нового года в России и погибших в них значительно сократилось, сообщил заместитель директора Департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

"По сравнению с аналогичными периодом прошло года общее количество пожаров сократилось более чем на 36%, количество погибших — на 48,1%", — сказал он на селекторном совещании в МЧС.

Еникеев подчеркнул, что пожаров во время массовых новогодних мероприятий не допущено. Он напомнил, что ещё в преддверии новогодних праздников инспекторы пожарного надзора провели профилактические рейды, в том числе по местам продажи пиротехники. "Всего было проведено более 400 рейдов, направленных на пресечение реализации контрафактной пиротехнической продукции. В российских регионах для запуска пиротехники действует более 3 тысяч площадок", — сказал Еникеев.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на особый контроль размещение людей, пострадавших от пожаров в первые дни нового года. "В некоторых регионах были тяжёлые пожары. В одном из регионов 24 человека остались без крыши над головой. Организуйте их размещение, чтобы люди достойно проживали в эти новогодние праздники и были обеспечены всем необходимым", — подчеркнул министр.

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