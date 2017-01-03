Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имени руководителя ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе близ Сочи, Московскому военно-музыкальному училищу, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
"Присвоить федеральному государственному казенному профессиональному образовательному учреждению "Московское военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации" почетное наименование "имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова", — говорится в документе.
Кроме того, распоряжением отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов для военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России.