Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имени руководителя ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе близ Сочи, Московскому военно-музыкальному училищу, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе его руководитель Валерий Халилов.

"Присвоить федеральному государственному казенному профессиональному образовательному учреждению "Московское военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации" почетное наименование "имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова", — говорится в документе.

Кроме того, распоряжением отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов для военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России.