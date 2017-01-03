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Общество

Мария Захарова рассказала, какие платья она носит

10:1603.01.2017
(обновлено: 18:23 03.01.2017)
929151074
Мария Захарова в платье Акимбо
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Официального представителя МИД России Марию Захарову часто спрашивают, в одежде каких марок и дизайнеров она появляется на публике, в частности на брифингах ведомства. В интервью Sputnik Польша дипломат рассказала, что многое из ее гардероба сделано в России.

— Мария Владимировна, во время праздников у известных людей и политиков всегда спрашивают: что у Вас будет на столе, как Вы будете отмечать, какие у Вас будут подарки? Пришлет ли Вам новый пиджак или новое платье модный модельер? Что будет у Вас? Как с импортозамещением?

— (Смеется.) Вы знаете, импортозамещение давно и основательно вошло в мою жизнь. Поэтому на столе будет очень много российских продуктов. А о многих новинках импортозамещения я узнаю случайно.

У меня действительно практически нет времени ходить по магазинам, продукты мы закупаем всей семьей раз в неделю в больших супермаркетах.

Я как-то обронила фразу, что не знаю, насколько качественные у нас сыры — и эта фраза мне дорого обошлась, потому что мне стали присылать коробки отечественного сыра. Сыр производится в Краснодаре. И я была просто поражена — очень вкусный сыр.

Иностранные гости, которые приезжают ко мне, мои друзья и журналисты — я их всех угощаю, не говорю, что это за сыры, а они еще и подшучивают: "Ну, конечно, у вас же есть возможность…"

— … привезти запрещенку…

— Да, ввозить запрещенку. И, выдержав паузу, я всегда подчеркиваю, что это — российский сыр. Это наши российские сыры, которые стали производить не так давно, а мягкие сыры  - просто фантастика!

Импортозамещение коснулось и моего гардероба.

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Мария Захарова в костюме российского дизайнера Елены Шепиловой

Когда меня назначили руководить департаментом МИД, я стала проводить брифинги, на которых Вы тоже присутствуете. Времени, как всегда, на магазины не остается, а одеваться надо. Я просто заехала в большой магазин недалеко от моего дома и купила несколько платьев. В одном из новых платьев и провела брифинг.

После брифинга я получила массу вопросов, в том числе из-за рубежа, относительно этого платья — оно стало очень популярно в соцсетях, настоящий фурор. Это было лето, строгое черное платье с достаточно пышными рукавами. Вот и Вы знаете это платье.

Когда я приезжала в нем на переговоры за рубеж, коллеги-дипломаты говорили, что это очень красивое платье. А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине.

Через несколько месяцев приходит факс: Вам пишет российская компания такая-то, нам кажется, что это платье является нашей продукцией — там была даже приложена фотография. Не могли бы Вы проверить, является ли это платье действительно нашим?

Я пришла домой, сняла платье с вешалки и посмотрела на бирку. Совпало, я ответила, что действительно это ваше платье.

Проходит некоторое время, и я получаю от этой компании целую посылку с их одеждой! Естественно, взять такой подарок я не могла — наши антикоррупционные законы запрещают брать такие подарки. Я им позвонила и сказала, что готова покупать их продукцию.

Очень многое, что Вы видите, в чем я выхожу на брифинги, — это наша отечественная одежда, произведенная в России. Я могу назвать эту компанию — это фирма "Акимбо", теперь на брифингах я выхожу в том, что они делают. Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета, — вот Вам и ответ: одежда российская.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Мария Захарова в платье Акимбо


— А мужские пиджаки у них есть?

— Это Вы у них и спросите (смеется). Я была у них потом на производстве. Они прошли непростой путь, развивались, прошли все кризисы, у них сейчас несколько пошивочных цехов. Их одежда вызывает восхищение за границей.

Но они не единственные. Например, Елена Шепилова — наш дизайнер.

Я за последнее время открыла для себя множество наших российских талантов, которые вызывают восхищение за рубежом…

© Фото: страница Марии Захаровой в Facebook
Мария Захарова в новогоднем образе от Елены Шепиловой
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