Правозащитник отправил ФСИН запрос о местонахождении Дадина

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правозащитник Лев Пономарев направил письмо ФСИН России, в котором просит сообщить о местонахождении осужденного за нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина.

Как сообщал в декабре СПЧ, осужденного за нарушение правил проведения митингов Дадина перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение "в целях обеспечения личной безопасности".

В обращении правозащитника, которое также размещено на его странице, говорится, что родственники Дадина не имеют о нем никаких официальных сообщений уже месяц. "Дадин предал гласности информацию о преступлениях сотрудников ФСИН в колонии ИК-7, в связи с чем родственники опасаются за его жизнь и здоровье", — пишет Пономарев.

Ранее супруга Дадина Анастасия Зотова в соцсети Facebook сообщила, что ее мужа пытают в колонии, избивают и даже угрожают убить. Она утверждала, что руководство колонии в курсе происходящего и участвует в издевательствах. О своих проверках в связи с этим заявили ФСИН, СК и аппарат омбудсмена в Карелии. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию №7, не нашли следов побоев и издевательств на теле Дадина. Замглавы ФСИН сообщил журналистам, что в деле Дадина "поставлена точка".

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.