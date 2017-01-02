В Приморье специалисты заметили считавшегося погибшим леопарда с котятами

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв — РИА Новости, Светлана Задера. Специалисты "Земли леопарда" при проверке фотоловушек увидели дальневосточного леопарда Leo 27F по имени Алекса с двумя котятами, хотя считалось, что редкое животное погибло по вине китайских браконьеров, рассказал РИА Новости специалист нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков.

Специалисты "Земли леопарда" закончили цикл проверок фотоловушек и проанализировали полученные за последний год данные. "Одним из главных событий для сотрудников научного отдела нацпарка стало обнаружение дальневосточного леопарда Leo 27F по имени Алекса – самки, которая ранее попала в объектив фотоловушек с, казалось бы, смертельным увечьем. Кровавую рану на ее теле в 2014 году оставила браконьерская ловушка, когда любопытная Алекса на несколько недель покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Позже фотоловушки снова зафиксировали невероятно счастливую леопардессу, которая вела за собой двух маленьких здоровых котят", — рассказал собеседник.

По словам Ракова, в Китае Алекса наткнулась на оставленную браконьерами в лесу металлическую петлю, которая "смертельными путами захватывает тело своей жертвы, и в плоть медленно вгрызается проволока".

"Увидев на фотографиях леопардессу с зияющей раной, специалисты мысленно ее похоронили, так как были уверены – надежды практически нет. В таких случаях оказать помощь животному невозможно, так как между моментом фиксации леопарда фотоловушкой и проверкой камеры может пройти немало времени. Ранее в похожую ловушку попал котенок Leo 80M, которого позже назвали Николаем. Но этому леопарду летом 2015 года повезло – тогда раненого хищника обнаружили пограничники, сообщив о ситуации специалистам "Земли леопарда",- рассказал он.

Анализируя полученные с фотоловушек данные, ученые среди тысяч фотографий заметили несколько кадров с кошкой, появление которой было, по мнению специалистов, практически невозможным.

"Вот ее пятна, здоровая походка, хвост пистолетом… И шрам. Чтобы поверить в увиденное, специалистам пришлось не один раз сравнить "розетки" на ее теле с "паспортами" всех пятнистых хищников "Земли леопарда". Однако факт был неоспорим – Алекса жива. И находится в прекрасной форме. Неизвестно, как Leo 27F удалось избавиться от петли, однако, проявив силу воли, пройдя через невыносимую боль, Алекса выжила. Эта самка, которая не только справилась со страшной раной, но и родила двух детенышей, вырастила их, добывала для них пищу и защищала от врагов в тайге, – один из ярчайших примеров живучести дальневосточных леопардов", — отметил Раков.

Ранее сообщалось, власти КНР выделили 1,5 миллиона гектаров территории для создания национального парка тигра и леопарда, который на востоке будет граничить с российским нацпарком "Земля леопарда". Планируется, что в 2017 году ученые России и Китая обновят совместную базу данных зафиксированных фотоловушками леопардов и тигров. По данным последних учетов, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и 540 амурских тигров, большая часть популяций этих хищников сосредоточена в России.