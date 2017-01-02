Транспортом в Москве в новогоднюю ночь пользовались более 400 тысяч человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Больше 400 тысяч москвичей и гостей города посетили ночные новогодние мероприятия благодаря круглосуточной работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба столичного метрополитена в понедельник.

"Впервые в своей истории московский общественный транспорт работал в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь. С часа ночи до 5:30 утра 1 января поездами метро и МЦК, а также наземным транспортом перевезено в общей сложности 413 тысяч пассажиров. Благодаря слаженной работе транспортного комплекса столицы москвичи и гости города смогли посетить многочисленные праздничные мероприятия в центре города, а после вернуться домой на общественном транспорте", — говорится в сообщении.

Отмечается, то самой популярной станцией метро среди пассажиров в новогоднюю ночь стал "Охотный ряд". В первые часы Нового года здесь побывало свыше 30 тысяч человек, это объясняется близостью Красной площади, где состоялся праздничный новогодний салют, рассказали в пресс-службе.

Троллейбусами, автобусами и трамваями в ночь на 1 января воспользовались более 83 тысяч пассажиров. На наземном транспорте, который ходил по 153 наиболее востребованным маршрутам, можно было добраться до городских парков, площадей и других популярных мест.

"Впервые общественный транспорт столицы работал круглые сутки, благодаря чему москвичи и гости города в новогоднюю ночь смогли посетить праздничные мероприятия, которые для них подготовило правительство Москвы. С новым режимом столичный транспортный комплекс успешно справился. Мы создали максимально удобные условия для безопасного передвижения по городу",- рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.