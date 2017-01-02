В Москве в ближайшие дни похолодает до минус 15 градусов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Уже в понедельник в Москве начнется похолодание, температура может опуститься до минус 15 градусов, но к концу недели столицу ждет очередное потепление, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"На этой неделе особенность погоды такая, что сегодня в ночь будет похолодание: если в течение дня понедельника продержится 0 — плюс 2 градуса, то в ночь уже начнет подмораживать, и завтра к утру мы ожидаем минус 4 — минус 6 градусов. Затем в течение дня температура будет понижаться до минус 8-10 градусов к ночи", — отметил специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", ночью температура продолжит понижаться, и в среду днем ожидается уже минус 11 — минус 13 градусов, местами по области до 15 градусов ниже нуля. В облаках появятся прояснения, можно будет увидеть солнышко. Большого снегопада, который бы сопровождал это похолодание, не ожидается, но небольшой снег может пройти. Ветер с юго-западного сегодня уже сменится на северный.

"Такой холод продержится около двух дней, и в конце недели с запада снова подойдет теплый воздух и начнет теплеть. Но 5 и 6 января будет заметна граница: на севере Московской области будет порядка минус 10 градусов, а на юге уже до минус 1 градуса. К Рождеству опять потеплеет до значений, близких к нулю", — добавил синоптик.

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