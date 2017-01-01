Россиянам разрешили получать ИНН в любом налоговом органе

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Российские граждане с Нового года смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в любом налоговом органе независимо от места проживания или регистрации.

Согласно вступившим в силу новым нормам Налогово кодекса РФ, с 9 января, то есть с первого рабочего дня в 2017 году, все территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц, начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет по экстерриториальному принципу.

Заявление о постановке на учет может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте.

При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории РФ) сохраняется.