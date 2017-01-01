Вступили в силу новые правила финансирования высокотехнологичной медпомощи

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВПМ), не включенная в базу обязательного медицинского страхования, начнет финансироваться из обособленного сегмента бюджета Федерального фонда ОМС.
Как пояснили в пресс-службе ФОМС, закон направлен на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Создание новой организационной модели оказания ВМП потребовало изменения финансовой модели. Теперь федеральным центрам будет выделяться субсидия на основе госзадания, которое формулируют учредители. Это позволит обеспечить дальнейший рост объемов ВМП в 2017 году до 960 тысяч пациентов, а начиная с 2018 года – более 1 миллиона. Таким образом, доступность ВМП впервые будет соответствовать потребностям населения.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2017 году увеличить объем ВМП в 1,5 раза к уровню 2013 года, что было выполнено уже в середине 2015 года.
По данным фонда, на сегодняшний день ВМП оказывается 919 медицинскими организациями, из которых только 15,5% федерального подчинения. При этом федеральные центры оказывают более 70% всех видов сложной ВМП и 21% – высокотехнологичной помощи, включенной в базовую программу ОМС.