Российских страховщиков обязали продавать электронные полисы ОСАГО

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Российские страховщики, работающие на рынке ОСАГО, с 1 января 2017 года обязаны продавать электронные полисы этого вида страхования (е-ОСАГО).

Участники рынка считают, что данный проект позволит существенно повысить доступность услуги ОСАГО, а также поднять сервис страховщиков на качественно новый уровень, отвечающий современным требованиям финансового рынка.

Старт добровольных продаж е-ОСАГО состоялся 1 июля 2015 года, когда у автомобилистов появилась возможность пролонгации действующих договоров ОСАГО в тех страховых компаниях, где они были изначально заключены. С 1 октября 2015 года купить полис через интернет стало можно в любой компании, осуществляющей данную услугу.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), более 370 тысяч е-полисов ОСАГО оформлено с момента запуска данного проекта (с начала 2016 года — 323 тысячи). В пятерку регионов-лидеров, где в 2016 году заключено больше всего электронных договоров ОСАГО, вошли Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области, Адыгея.

В течение нескольких месяцев Банк России готовился к введению данной нормы закона об ОСАГО — определял требования к работе сайтов страховщиков и РСА, утверждал необходимые нормативные акты и прочее.

Так, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки, а о плановых технических работах страховая компания обязана предупреждать на своем сайте не менее чем за сутки. Такие работы страховщики могут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 мск.

Кроме того, страховщики и РСА не должны допускать возникновения условий, при которых их сайты и информационные системы не смогут обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления заявления через сайт. Возможность заполнения заявления должна обеспечиваться в постоянном режиме.

Помимо этого, ЦБ дополнил требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в электронной форме при осуществлении ОСАГО.

В связи с тем, что регулятор намерен предъявлять довольно жесткие требования к бесперебойности работы сайтов страховщиков, РСА разработал систему замещения страховой компании при невозможности заключить электронный договор ОСАГО с конкретной компанией по техническим причинам.

Как уточнил РСА, клиент с его согласия перенаправляется на сайт другого страховщика, который будет предложен случайным выбором по номеру ПТС.

РСА разъяснил, что для покупки е-полиса ОСАГО клиенту нужно завести личный кабинет на сайте компании и заполнить заявление о заключении договора. После этого будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается от полиса, приобретаемого в офисе страховой компании), и страхователь может оплатить договор на сайте с помощью банковской карты.

Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему РСА. Полис направляется страхователю по электронной почте. Его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.