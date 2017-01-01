Генконсульство Японии в Хабаровске будет оформлять визы по упрощенной схеме

ХАБАРОВСК, 1 янв — РИА Новости. Генеральное консульство Японии в Хабаровске с 1 января 2017 года начнет оформлять визы по упрощенной схеме, сообщается на сайте консульства.

"Согласно заявлению, сделанному во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию, для граждан Российской Федерации (обладателей обычных заграничных паспортов) вступает в действие упрощенный порядок получения краткосрочной визы в Японию. Данные нововведения будут применяться в отношении документов на визу, поданных начиная с 1 января 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок многократной краткосрочной визы для бизнесменов, деятелей культуры и образования увеличится с трех до пяти лет. Для туристов вводится многократная виза сроком на три года с возможностью пребывания в стране до 30 дней. Кроме того, если турист полностью оплачивает свою поездку, у него не будут требовать гарантийное письмо принимающей стороны.

"Японский кабмин надеется, что реализация мер поспособствует упрощению процедуры получения визы и увеличению количества повторных поездок российских граждан в Японии с целью туризма и бизнеса", — говорится в сообщении.