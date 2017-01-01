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Общество

Новостные агрегаторы обязали публиковать только проверенные материалы

01:1801.01.2017
(обновлено: 07:29 01.01.2017)
210413
Страница Яндекса. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Новостные агрегаторы в России с 1 января 2017 года должны распространять исключительно достоверную информацию от СМИ.

Стопка газет
© Fotolia/ svort
Вступает в действие закон об увеличении рекламы в печатных СМИ
Закон об особенности распространения информации новостными интернет-агрегаторами, посещаемость которых превышает миллион пользователей в сутки, был подписан президентом РФ в конце июня 2016 года. Согласно документу, владельцы новостных агрегаторов обязаны проверять достоверность общественно значимой информации до ее распространения и удалять ее по предписанию Роскомнадзора.

При этом они не будут нести ответственность за распространение недостоверной информации в случае, если она является дословным цитированием СМИ. А владельцем новостного агрегатора может быть только российское юрлицо или гражданин РФ.

Офис интернет-компании Яндекс в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Яндекс.Новости" протестируют новые условия работы со СМИ
Кроме того, сервисы должны будут хранить в течение полугода распространенную ими информацию, сведения об источнике ее получения, а также о сроках ее распространения. Агрегаторы должны будут обеспечить доступ к этой информации Роскомнадзору, который будет вести реестр новостных агрегаторов.

"Яндекс.Новости" для выполнения требований закона решили поменять условия сотрудничества с партнерами. Принципы работы агрегатора и базовые требования к партнерам остались прежними, появились только юридические дополнения. Сервис предупреждал о приостановке показа материалов СМИ, которые не подписали новое соглашение об информационном сотрудничестве. С 26 декабря "Яндекс.Новости" уже начали тестировать новые условия работы со СМИ.

Страница поисковой системы Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости
Роскомнадзор уточнил обязательства новостных агрегаторов
В пресс-службе Mail.Ru Group заверили РИА Новости, что подготовились к вступлению закона, и для пользователей ничего существенным образом не изменится. В Rambler&Co отказались от комментариев, Google не ответил на запрос РИА Новости. Генеральный директор "Спутника" (создатель одноименного поисковика, "дочка" "Ростелекома") Максим Хромов заявил агентству, что для новостного агрегатора "Спутника" ничего не изменится, потому что изначально компания сотрудничает только с теми партнерами, которые имеют свидетельство о регистрации СМИ.

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