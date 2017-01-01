Началось функционирование новой системы оценки гражданами качества госуслуг

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Постановление правительства России о совершенствовании системы оценки гражданами качества госуслуг, дающее возможность ежедневного мониторинга оценок россиян, вступает в силу с 1 января 2017 года.

Постановление от 12 ноября 2016 года было внесено Минэкономразвития России. Документ меняет правила оценки гражданами эффективности работы властей, утвержденные в 2012 году.

Постановление дает возможность ежедневного мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг. Россияне смогут оценивать предоставленные им услуги по 5-балльной шкале и оставлять о них отзывы.

Согласно постановлению, соответствующий орган должен ответить на отзыв гражданина в течение 10 дней. В справе к документу отмечается, что оценки россиян станут основанием для досрочного прекращения соответствующими руководителями исполнения их должностных обязанностей.