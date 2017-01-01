В России судебные приставы с января будут контролировать работу коллекторов

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Для российских коллекторов наступают тяжелые времена — работу агентств по возвращению долгов с 1 января 2017 года начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

В ведомстве уже прогнозируют, что с момента начала работы с коллекторами их количество может уменьшиться с 553 тысяч организаций до 10 тысяч.

Приставы будут не только следить за нарушениями в процессе возвращения задолженностей, но и за изменениями в законодательстве. Например, в части размеров финансового актива коллекторских организаций. Кроме того, агентства будут обязаны заниматься только подобной деятельностью, без совместительства с другими видами предпринимательства.

При этом глава судебных приставов Артур Парфенчиков заявлял, что служба не настраивается на жесткий контроль за агентствами, а готова к разумному диалогу с представителями этого рынка услуг. Приставы заинтересованы в том, чтобы коллекторы стали профессиональными организациями непринудительного негосударственного взыскания долга. По мнению Парфенчикова, выгода должна быть как у взыскателей, так и у должников. Поиском подходящего формата работы ФССП будет заниматься в первом квартале 2017 года.

В декабре 2016 года правительство РФ приняло постановление, согласно которому с 1 января 2017 начнет работу единый реестр коллекторских агентств. Он будет содержать все контактные данные организаций, в том числе сведения о договоре обязательного возмещения за причинение убытков должнику при осуществлении коллекторской деятельности. Эти сведения будут открытыми и общедоступными в интернете для любого пользователя.