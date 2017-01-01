В России начинает действовать федеральный реестр информации об инвалидах

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января в России будет действовать федеральный реестр информации об инвалидах, которые (или их законные представители) получат доступ к касающимся их сведениям в реестре через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

"Для формирования федерального реестра разработана информационная система, которая предусматривает для каждого инвалида доступ к личному кабинету. В нем будет отражаться информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации", — сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. По данным ведомства, личный кабинет обеспечит получение государственных услуг инвалидами в электронной форме, направление отзыва об их качестве и, при необходимости, подачу жалобы.

На первом этапе можно будет обратиться за пятью услугами: обеспечением техническими средствами реабилитации; предоставлением путевок на санаторно-курортное лечение; назначением страховых пенсий по инвалидности и установление ежемесячной денежной выплаты; обеспечением по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве; содействием в поиске подходящей работы.

По ожиданиям Минтруда, система обеспечит создание единого информационного ресурса, который позволяет как самим инвалидам, так и различным заинтересованным органам власти и организациям пользоваться достоверными и актуальными сведениями. Например, данные федеральные реестра позволят выявить категории инвалидов, для которых характерны проблемы при трудоустройстве, еще до обращения гражданина в органы службы занятости.

На первом этапе работы реестра, с 1 января 2017 года, в нем будут содержаться сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, ПФР, ФСС, Роструда, Минздрава, Минобрнауки. Остальные сведения будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года.

Оператором федерального реестра определен Пенсионный фонд России.