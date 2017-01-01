Россиянам стало проще лечиться за границей за счет бюджета

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первого января вступил в силу закон, упрощающий направление россиян на лечение за границу за счет бюджетных средств.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года.

Закон позволяет при заключении контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за границей осуществлять госзакупку у единственного поставщика, а не путем запроса предложений. Соответствующие поправки вносятся в закон о контрактной системе.

Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков, закон упрощает процедуру направления граждан РФ на лечение за рубеж за счет бюджетных средств и дает возможность больным со сложными диагнозами приобрести современные лекарства, пока не зарегистрированные в нашей стране.

Также 1 января вступают в силу закон о биомедицинских клеточных продуктах, регулирующий донорство биоматериала и испытания таких продуктов. Кроме того, с начала 2017 года в силу вступает закон о внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".