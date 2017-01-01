В России начнет работу реестр ВИЧ-инфицированных с 2017 года

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Реестр ВИЧ-инфицированных граждан для обеспечения более полного охвата терапией начнет работать в России в 2017 году.

По информации Минздрава России, наполнение федерального реестра ВИЧ-инфицированных граждан началось в декабре, с его помощью в ведомстве надеются получить "серьезную статистическую информацию", оценить реальную ситуацию с ВИЧ в стране и обеспечить более полный охват больных терапией.

Ранее в министерстве сообщили, что ведомство начинает наполнение федерального реестра ВИЧ-инфицированных граждан. В реестре будут содержаться следующие сведения: серия и номер паспорта или другого удостоверения личности и номер пенсионного страхования, фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол и место жительства, а также дата включения в реестр, диагноз и другие данные, которые определит федеральное правительство.

При этом заявки на препараты сейчас рассматриваются индивидуально для каждого пациента и определенной схемы лечения.

Как ранее сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в 2017 году закупка антиретровирусных препаратов перейдет на федеральный уровень. Она также отметила, что в 2017 году все 10 препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для базисной терапии ВИЧ-инфицированных, будут производиться на территории страны.