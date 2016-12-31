В Москве за шесть лет число детей-сирот снизилось вдвое

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число детей-сирот в Москве за последние шесть лет снизилось вдвое, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" в районе Филевского парка и пообещал предоставить все возможное: "и по отдыху, и по реабилитации, и по занятию спортом, и по получению нормального образования".

"С 2011 по 2016 год в Москве количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, увеличилось на 48% (на 1 января 2011 года — 12665 детей, на 22 декабря 2016 года — 18734 ребенка). Число детей-сирот, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось более чем в два раза — с 4371 до 1919 детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в семьях воспитывается 91% всех московских детей-сирот. Доля же детей, проживающих в интернатах, за шесть лет сократилась с 25,7% до 9%. Также за шесть лет на воспитание в семьи передали 608 детей-инвалидов и 1070 сирот старшего возраста. В столице постепенно снижается число вновь выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — с 2860 детей в 2010 году до 1639 в текущем.

Подчеркивается, что это стало возможно благодаря устройству детей-сирот в приемные семьи и новой модели профилактики сиротства. Она включает своевременное выявление неблагополучных семей и оказание им помощи, продолжение работы с неблагополучной семьей в случаях лишения родительских прав, если есть шанс восстановить статус родителей, преобразование детских домов в центры содействия семейному воспитанию, поиск и обучение граждан, желающих взять ребенка на воспитание, повышение социальных пособий и информационно-просветительские мероприятия.

Отмечается также, что на сегодняшний день в Москве работают 57 школ приемных родителей и 54 организации, сопровождающие замещающие семьи (всего сопровождается 1243 семей, где воспитывают 1962 ребенка).

"С января 2016 года в очередной раз на 10% увеличили размер пособия на ребенка, переданного в семью. Выплаты составляют от 16,5 тысяч до 27,5 тысяч рублей в месяц… Также в начале 2016 года приемным родителям увеличили размер ежемесячного вознаграждения. Оно составляет 16,7 тысячи рублей за каждого ребенка (за ребенка-инвалида — 28,4 тысячи рублей). Если в семье воспитывается один-два ребенка, вознаграждение выплачивают одному из приемных родителей. Если три и более детей, вознаграждение получают оба родителя за каждого ребенка", — говорится в сообщении.

Помимо этого, с февраля 2014 года в Москве реализуют пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов. Такие приемные семьи получают комфортное для проживания жилье. Всего его участниками стали 35 приемных семей, в которые были переданы 208 детей. Из них 68 детей являются инвалидами.