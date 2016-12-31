Поклонская стихотворением поздравила россиян с наступающим Новым годом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила соотечественников с наступающим Новым годом и прочла стихотворение Татьяны Коваль "Новогодние игрушки".

Видеозапись поздравления опубликована на канале Поклонской в Youtube.

"Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах! Пусть рождественская звезда принесет свет в наши сердца! Пусть все дома будут наполнены праздником и радостью! Пусть будут перемены к лучшему! С новым годом! С новым счастьем!", — написала депутат на своей странице в Фейсбуке.